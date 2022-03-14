الدبيبة يعلن صرف 9 أشهر من منحة الأبناء قبل شهر رمضان المبارك

العنوان-طرابلس

أكد رئيس الحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، أنه سيتم صرف 9 أشهر من منحة الأبناء دفعة واحدة قبل شهر رمضان المبارك.

وفي تسجيل بثته منصة حكومتنا قال الدبيبة: “أحببت أن أسعد أهالينا بهدية قبل شهر رمضان وأريد الشعب الليبي شرقا وغربا في أن يفرحوا بالشهر الكريم”.

ولفت الدبيبة في كلمته إلى أن شهر رمضان سيكون بدون حروب عكس ما حدث في شهر رمضان خلال السنوات الماضية. داعيا الليبيين للتفرغ للعبادة، مطالبا التجار بعدم استغلال المواطنين في الأوقات التي تشهد غلاء في الأسعار.