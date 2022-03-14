السفارة الليبية بأوكرانيا تحدد الأربعاء آخر موعد لإجلاء الرعايا الليبيين

أعلنت السفارة الليبية بأوكرانيا، أن يوم الأربعاء المقبل، سيكون آخر موعد لإجلاء المواطنين الليبيين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وأفاد سفير ليبيا لدى أوكرانيا عادل عيسى في منشور عبر حسابه على الفيس بوك، بأن السفارة تخلي بهذا الإعلان مسؤوليتها من أي تبعات قد تنتج، جراء رغبة بعض المواطنين في البقاء داخل أوكرانيا، أو الدول المجاورة.

يُذكر أن السفارة نظمت رحلات عودة شملت مئات الليبيين الذين تم إجلاؤهم عبر الحدود السلوفاكية، وجرى نقلهم جواً إلى العاصمة طرابلس مع اشتداد المعارك بين روسيا وأوكرانيا.

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