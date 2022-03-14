الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء يصل إلى طرابلس

وصل إلى طرابلس أمس الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، بريجي رافيني، والوفد المرافق له، وكان في استقباله وزير الشباب في حكومة تصريف الأعمال، فتح الله الزني، ومدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، فاتح بشينة، ومدير الشؤون الإدارية والمالية، راشد بوغفة، وسفراء الدول الأفريقية لدى الدولة الليبية.

وقال رافيني إن هذه الزيارة تأتي في إطار إعادة الحياة للتجمع بعد سنوات من توقفه، مؤكدا حرصه على مقابلة المسؤولين الليبيين لمناقشة أوضاع الأمانة التنفيذية وتذليل كافة التحديات التي قد تعيق عملها حين انتقالها إلى مقرها الرئيسي في طرابلس.

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