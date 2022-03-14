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عادل عيسى: الأربعاء المقبل آخر موعد لإجلاء الليبيين العالقين في أوكرانيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

دعا السفير الليبي لدى أوكرانيا عادل عيسى أبناء الجالية الليبية إلى سرعة التواصل مع السفارة للاستعداد للإجلاء من البلد التي تشهد قصفا روسيا منذ عدة أسابيع.

وقال عيسى في تدوينة عبر “فيسبوك” إن لجنة تأمين عودة الجالية الليبية من أوكرانيا حددت بعد غد الأربعاء آخر موعد لإجلاء المواطنين الليبيين، وإعادتهم إلى أرض الوطن.

وأضاف أن اللجنة “تخلي بهذا الإعلان مسؤوليتها من أي تبعات قد تنتج، جراء رغبة بعض المواطنيين في البقاء داخل أوكرانيا، أو الدول المجاورة”.

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قناة ليبيا الحدث

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