عودة أزمة نقص الوقود إلى بني وليد

عادة أزمة نقص الوقود إلى بني وليد مجددًا هذه الأيام، حيث يشهد عدد من محطات التوزيع زحامًا شديدًا من قبل المواطنين من أجل تعبئة البنزين؛ وذلك بسبب نقص الوقود في المدينة منذ أسبوع.

ولاحظت بوابة «الوسط»، اليوم الإثنين، أن عددًا من المحطات الأخرى أغلقت أبوابها أمام المواطنين لعدم تزويدها بالوقود، الأمر الذي أدى إلى الازدحام على محطات يتوافر فيها الوقود خشية من عودة السوق السوداء في المدينة.

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وطمأن رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ببني وليد، علي عكاش، المواطنين بأن عملية تسلم المحروقات تسير بشكل طبيعي، متوقعًا انتهاء الزحام بمحطات الوقود في أقرب وقت ممكن.

وتشهد مناطق ليبيا المختلفة بين فترة وأخرى ازدحامًا على محطات الوقود نظرًا لنقص المحروقات، الذي يعود لأسباب مختلفة.

سيارات تنتظر التزود بالوقود عند إحدى المحطات في بني وليد. (الإنترنت)