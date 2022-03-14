عودة ضخ المياه في خط أبو زيان – الرحيبات من مشروع النهر الصناعي

أفاد جهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي بإزالة الاعتداءات والتوصيلات غير الشرعية على خط نقل المياه أبوزيان- الرحيبات، وذلك بناء على تعليمات من النائب العام وبالتعاون مع إدارة إنفاذ القانون والشرطة الزراعية.

وذكر الجهاز في بيان له اليوم الإثنين، أن فرق الصيانة باشرت بإعادة ماتم الحصول عليه من الصمامات المسروقة وتركيبها على خط نقل المياه من خزان أبوزيان إلى صمام عزل الخط، بمنطقة القواليش.

وأكد البيان عودة ضخ المياه تدريجيًا في الخط حتى الصمام رقم 2، بالتزامن مع قيام إدارة منظومة الحساونة – سهل الجفارة بإعادة تجميع الصمامات وتركيبها مرحلياً، ومن ثم ضخ المياه بين الصمامات.

ولفت البيان النظر إلى حجم الضرر من قبل بعض المواطنين، والذي أدى لإعاقة فرق الصيانة عن إنجاز عملها وتوفير المياه في بعض المناطق.

جدير بالذكر أن خط مشروع النهر الصناعي يتعرض بشكل متكرر لاعتداءات وتركيب توصيلات غير شرعية، إضافة إلى السرقات التي تسبب تسريبات ونقصاً في مستوى الضخ، والذي ينعكس بدوره على مستوى إمداد المواطنين بالماء.

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