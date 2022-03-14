الغرفة التجارية تتكفل بنقل جثامين المهاجرين المصريين الذي غرقوا قبالة شواطئ طبرق  

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس الغرفة التجارية طبرق، إبراهيم الجراري أن الغرفة ستتكفل بنقل جثامين المصريين الذين غرق مركبهم قبالة شواطئ المدينة.

وأشار الجراري في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 أن الغرفة ستنقل أيضا الجثامين التي زاد عددها عن سبعة جثامين وتلك التي لا زال البحث عنها جارياً.

وأكد الجراري إلى أن أمن السواحل يعمل بإمكانيات محدودة لافتا إلى أن الغرفة زودتهم بمعداب بحرية.

وأوضح الجراري أنه عقب التواصل مع مركز طبرق الطبي لم يتم التعرف على الجثث لكي يتم التواصل مع عائلاتهم، لافتا أن الناجين لم يتعرفوا على الجثث.

وأكد الجراري أن الغرفة التجارية بالتعاون مع رجال الأعمال تعهدت بنقل الجثامين إلى الأراضي المصرية. وذلك في إطار العمل الإنساني بعد اتمام الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الجراري أن المهربين أوهموا المهاجرين بنقلهم إلى اليونان عبر سفن تجارية مقابل 26 ألف دينار عن كل مهاجر. لافتا أنه تم نقلهم بمركب صغير لينتهي بهم المطاف بانقلاب المركب في عرض البحر.

وأشار الجراري إلى أن المهاجرين دخلوا بطبرق شرعية من مطار برج العرب إلى بنينا مقابل دفع مبلغ 15 ألف جنيه مصري.

ونقل الجراري تعازي الغرف التجارية إلى الجانب المصري في هؤلاء الضحايا.