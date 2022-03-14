عبدالناصر: مجلس الدولة ينتظر اختيار “النواب” أعضاء لجنة القاعدة الدستورية

قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الدولة الاستشاري، محمد عبد الناصر، إن المجلس صّوت اليوم الاثنين على اختيار أعضاء اللجنة التي ستكلف باختيار قاعدة دستورية للانتخابات مع نظيرتها من مجلس النواب، بنصاب 56 عضواً، وهم أكثر من ثلثي الأعضاء.

وأوضح عبد الناصر في تصريحات صحفية، أن أعضاء اللجنة هم : فوزية كروان، وفتح الله السريري، وأحمد يعقوب، وشعبان بوستة، وآمال الصلابي، وكامل الجطلاوي، وعبد الكريم العبيدي، وموسى فرج، وزينب شتي، وعبد القادر حويلي، وشكري لامين، ومحمد عبد الهادي.

وأضاف: “نحن الآن بانتظار مجلس النواب من أجل اختيار اللجنة المناظرة للجنة مجلس الدولة، والبدء في صياغة قاعدة دستورية للانتخابات”.

وأشار عبد الناصر إلى أن اختيار 12 عضواً تم عن طريق ترشيح أعضاء من المجلس أنفسهم للجنة، وجرى التصويت عليهم من قبل الأعضاء ولم يأت ترضية لأحد، بل نتيجة توافق أعضاء المجلس، وفق ادعائه.

ولفت إلى أن اختيار اللجنة تم بالتشاور داخل قاعة المجلس، ومن أجل وجود تمثيل أكبر لأقاليم ليبيا الثلاثة، وكذلك الأمر بالنسبة للمكونات الثقافية والمرأة، على حد قوله.

يشار إلى أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز طالبت مجلسي النواب والدولة بترشيح 6 أسماء لكل منهما، لتشكيل لجنة للاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات.