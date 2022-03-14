مخالفا لاقتراح وليامز.. “الدولة” ينتخب 12 عضوا للجنة إعداد القاعدة الدستورية

العنوان-طرابلس

انتخب المجلس الأعلى للدولة، 12 عضوًا لتمثيله في لجنة التوافق المشتركة مع مجلس النواب بشأن إعداد القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس. تم ذلك خلال جلسته الرسمية الـ75 التي عقدها اليوم الإثنين، برئاسة خالد المشري، بمقر المجلس في طرابلس.

ويأتي انتخاب أعضاء اللجنة استجابة للمبادرة التي اقترحتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، قبل عشرة أيام. والتي تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة بواقع ستة أعضاء عن كل مجلس لإعداد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات قبل شهر رمضان المبارك الأمر الذي خالفه مجلس الدولة باختيار 12 عضوا.

وأوضح المجلس أنه رأى زيادة عدد الأعضاء المشاركين في هذه اللجنة إلى 12 عضوًا. وذلك لضمان مشاركة فعالة للمرأة وجميع المكونات الثقافية.