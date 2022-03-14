 نورلاند يتجه لقاهرة للقاء كبار المسؤولين المصريين للتباحث حول ليبيا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الاثنين، أن السفير، ريتشارد نورلاند، سيزور القاهرة اليوم للقاء كبار المسؤولين المصريين ومناقشة كيفية المضي قدمًا في ليبيا.

ولفتت السفارة في تغريدة لها عبر تويتر أن نورلاند سيبحث كيف يمكن لمصر والولايات المتحدة كشريكين. العمل مع جميع الأطراف لدعم تطلعات الليبيين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن نورلاند التقى في اليومين الماضيين بشكل منفصل كل من الدبيبة وباشاغا بهدف تهدئة التوترات والتفاوض لحل الخلاف السياسي.