التومي والعابد.. يتابعان سير العمل بالمجلس البلدي سواني بني آدم

زار وزيرا الحكم المحلي بدر الدين التومي، والعمل والتأهيل علي العابد بالحكومة منتهية الولاية، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، بلدية سواني بني آدم.

وتم خلال الزيارة متابعة سير العمل بالمجلس البلدي سواني بني آدم وملف الإيرادات المحلية وتفعيل دور البلدية،

وقد تم عقد اجتماع موسع مع مديرية شؤون الإصحاح البيئي جنوب طرابلس جاء خلاله بحث الإشكاليات التي تواجه البلدية وتطوير الخدمات بها ومشكلة النظافة العامة ومكب القمامة.

وفي نفس السياق فقد اجتمع التومي، اليوم الإثنين أيضا مع المجلس التسييري غات باجتماع ناقش من خلاله الإشكاليات والمختنقات التي تعاني منها البلدية والحلول المناسبة لها.

وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تطوير الخدمات وتذليل كافة الصعاب وخاصة في البلديات والمناطق الحدودية باعتبارها مناطق ذات خصوصية وتمس الأمن القومي .