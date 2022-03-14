وزير الخارجية اليوناني: يجب الحفاظ على الاستقرار في ليبيا وإجراء الانتخابات بأقرب وقت

أجرى وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس محادثة هاتفية اليوم الاثنين مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة والسفير ريتشارد نورلاند.

وقال دندياس في تغريدة عبر “تويتر” إن الاتصال الهاتفي ركز على آخر التطورات السياسية في ليبيا، مشيرا إلى أنه شدد على ضرورة الاستقرار وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن نورلاند توجه اليوم الاثنين إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء كبار المسؤولين المصريين ومناقشة كيفية المضي قدمًا في ليبيا، وكيف يمكن لمصر والولايات المتحدة، كشريكين، العمل مع جميع الأطراف لدعم تطلعات الليبيين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وفق تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها على موقع «تويتر».

والتقى نورلاند رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا في تونس السبت الماضي، مشيدا بخطواته للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة وأمريكا للوصول إلى تفاهم سياسي مع الدبيبة الذي أبدى استعداده للحوار.

وقال نورلاند عقب اللقاء: “سيتم تحديد شكل ومكان المحادثات من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، ويظلّ موقف الولايات المتحدة واضحا: نحن نحترم حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم”.