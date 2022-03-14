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منظومة الحساونة تعلن عودة الضخ المائي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بنغازي

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي، اليوم الاثنين، عودة ضخ المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفارة.

وأكد الجهاز في بيان له عبر فيسبوك. عودة التيار الكهربائي لحقلي آبار الحساونة الجنوبي والشمالي وبدء عمليات الضخ بمسارات المنظومة.

يشار إلى أن التوقف دام لساعات بعد انقطاع تام للتيار الكهربائي الأمر الذي تسبب في إيقاف الضخ وفق تصريحات الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، في وقت سابق اليوم.

وكان قد توقع الساعدي انخفاض تدفق المياه إلى حين تشغيل الآبار بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء.

 


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صحيفة العنوان الليبية

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