متناسياً إغلاقه للمجال الجوي.. الدبيبة: سيتم صرف 9 شهور من علاوة الأبناء.. ومواطنون يردون: والذي ليس لديه أطفال صغار ماذا يفعل؟؟

أصدر رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة تعليماته لوزيري المالية والشؤون الاجتماعية بصرف منحة الزوجة والأبناء لمدة تسعة أشهر وذلك قبل حلول شهر شهر رمضان المبارك.

وقال الدبيبة في بيان مصور وجهه مساء اليوم الاثنين إلى الليبيين، إن “هديتي لكم 9 شهور من منحة الزوجة والأبناء مرة واحدة قبل رمضان، وسيتم صرف 3 أشهر اليوم والستة الباقيين ستكون قبل شهر رمضان بأيام”، بحسب قوله.

وأوضح الدبيبة أن “العائلة المكونة من أربعة أشخاص ستأخذ 3600 دينار قبل شهر رمضان، متابعا: أهالينا تعودوا على المفاجأة وأريد أن أفرحهم دائما شرقا وغربا وجنوبا”، بحسب قوله.

وأضاف: “لا حروب ولا قتل وشهر رمضان متعة وفرحة وصلاة، ويجب أن نتفرغ للصلاة والقرب من الله في رمضان بدلا من القتل والدمار والحرب، والليبيون تعودوا دائما أن يأتي رمضان وهناك خلافات كبيرة، ونطالب التجار بعدم استغلال الشعب في هذه الأيام الصعبة”، بحسب قوله.

والجدير بالذكر أن المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أدانت استمرار غلق المجال الجوي لليوم التاسع على التوالي، أمام الرحلات الداخلية من قبل مسؤولي حكومة الدبيبة، محملةً إياهم المسؤولية عن سلامة المرضى والعالقين.

وأضافت المنظمة في بيان لها أن إغلاق المجال الجوي منذ صباح يوم الخميس الثالث من مارس، ودون سابق إنذار، أدى إلى تضرر شرائح كبيرة من أبناء المجتمع الليبي، وخاصة المرضى. معتبرةً هذا الإجراء مخالفاً لكافة أساسيات حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحرية التنقل.

واستنكرت المنظمة عدم خروج أي جهة رسمية في الحكومة منتهية الولاية لتبرير إغلاق المجال الجوي. وطالبت الجهات المختصة “بضرورة فتح المجال الجوي، واستئناف حركة التنقل بعيداً عن السجال السياسي البغيض، وتجنيب المواطن ويلات هذا النزاع”.

كما طالبت المنظمة مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل بخصوص هذه الإجراءات غير المسؤولة، والتي تضرر منها جميع الليبيين بمناطق الشرق والغرب والجنوب، وخاصة المرضى والعالقين بعيداً عن عائلاتهم، حسب ما جاء في البيان.

وختمت المنظمة بيانها بالأسف “لما آلت إليه الفوضى السياسية وانعكاسها على حياة المواطن وحريته وحقوقه، في وجود سياسيين لا هم لهم إلا اعتلاء الكراسي”.

وفي استطلاع رأي أجرته قناتنا، كان السؤال المكرر: “والذي ليس لديه أطفال صغار ماذا يفعل؟؟”.