الغاوي لرئيس مجلس القواليش: التعويضات الخاصة بالمنطقة ضمن خطة الوزارة

التقى وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي”، اليوم الاثنين ، بديوان الوزارة ، مع رئيس المجلس التسييري القواليش “سعيد عامر”

وقد تم مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالمنطقة ومن بينها ملف التعويضات وأضرار الحرب عن سنة 2011 م .

وقد تم خلال اللقاء أيضا عدد من القضايا الأخرى من أبرزها ، بحث المشاريع المتوقفة بمنطقة القواليش وإمكانية استحداث مشاريع جديدة من بينها مشاريع إنشاء خزانات أرضية وعلوية ، وتنفيذ بعض مشاريع الطرق والمرافق لحل المختنقات بالمنطقة.

وأكد الغاوي لرئيس المجلس أن التعويضات الخاصة بمنطقة القواليش ضمن خطة الوزارة ويرجع التأخر في إتمام الإجراءات إلى تأخر عملية حصر الأضرار سنة 2015 م ، وستباشر الوزارة إجراءاتها فور وصول المخصصات .