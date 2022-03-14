حكومة الوحدة تقرر صرف 9 أشهر من منحة الأبناء قبل شهر رمضان

أعلن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، عن صرف تسعة أشهر من منحة الزوجة والأبناء قبيل حلول شهر رمضان.

وأوضح الدبيبة خلال مقطع مصور أنه قد تم الإثنين صرف ثلاثة أشهر من المنحة، وسيتم صرف الستة أشهر المتبقية قبل شهر رمضان.

وفي وقت سابق، وجه عبد الحميد الدبيبة تعليماته لوزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية، للعمل على صرف منحة الزوجة والأبناء عن أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري.

وكانت الحكومة قد خَصصت بموجب القرار رقم 424 لسنة 2021 مبلغاً وقدره ملياران و250 مليون دينار، لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، خصماً من الباب الرابع من الميزانية العامة لصرفه على علاوة الزوجة عن الأشهر الستة الأخيرة من العام الجاري.

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