ليبيا الان

السفارة الإيطالية بليبيا تسلم 14 سيارة إسعاف للمستشفيات ومراكز الطوارئ

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، في تغريده لها نشرتها عبر حسابها بموقع ” تويتر ” أنها قد قامت بتسليم 14 سيارة إسعاف للمستشفيات المحلية ومراكز الطوارئ في ليبيا، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الحكم المحلي ووزارة الصحة في الحكومة منتهية الولاية.

وأكدت السفارة في تغريدتها، أن مبادرة جسر التضامن الممولة من صندوق الهجرة الإيطالي سلمت 14 سيارة إسعاف إلى المستشفيات المحلية ومراكز الطوارئ في بعض المدن الليبية وهي  ”صرمان – ترهونة – صبراتة – الرحيبات – البريقة – نسمة – امساعد – الشويرف – سرت – العزيزية – أجدابيا – القبة – وادي عتبه “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك