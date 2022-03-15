توالي الاستقالات بحكومة الدبيبة .. آخرها وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون التأهيل

أعلن، وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون التأهيل عبد الناصر العقيلي استقالته من منصبه بحكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية.

وكان وزير التخطيط في ذات الحكومة، منتهية الولاية، فاخر بوفرنة، قد أعلن استقالته من حكومة الدبيبة احتراما لاختيار مجلس النواب للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا ومنح الثقة للحكومة.

وأكد الوزير، في بيان له، التزامه بتعهده وقسمه أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها.

كما أكد، جاهزيته لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارته، معاهدا الشعب الليبي بأنه لن يكون مشاركا في عودة الانقسام السياسي.

وفي ذات السياق كان وزير الزراعة والثروة الحيوانية حمد المريمي، قد أعلن في بيان له طالعته قناتنا، استقالته من منصبه احتراماً للقرار الصادر عن مجلس النواب بشأن تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة، ومنح الثقة للحكومة الجديدة، مؤكداً التزامه بعهده وقسمه أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها.

ومن جانبه أعلن وزير التعليم المكلف ووزير الدولة لشؤون المهجرين بحكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية أحمد أبوخزام، استقالته من منصبه احتراماً للقرار الصادر عن مجلس النواب بشأن تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة، ومنح الثقة للحكومة الجديدة، مؤكداً التزامه بعهده وقسمه أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها.

أبوخزام، وفي بيان له تحصلت قناتنا على نسخة منه، أكد جاهزيته لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارته، معاهداً الليبيين بأنه لن يكون مشارك في عودة الانقسام السياسي.

كما أعلن وزير الخدمة المدنية بحكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية عبدالفتاح الخوجة، استقالته من منصبه احتراماً للقرار الصادر عن مجلس النواب بشأن تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة، ومنح الثقة للحكومة الجديدة، مؤكداً التزامه بعهده وقسمه أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها.

الخوجة، وفي بيان له تحصلت قناتنا على نسخة منه، أكد جاهزيته لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارته، معاهداً الليبيين بأنه لن يكون مشارك في عودة الانقسام السياسي.

وأعلن أيضاً وزير الدولة لشئون الهجرة في ذات الحكومة أجديد معتوق، استقالته من منصبه احتراماً للقرار الصادر عن مجلس النواب بشأن تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة، ومنح الثقة للحكومة الجديدة، مؤكداً التزامه بعهده وقسمه أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها.

معتوق، وفي بيان له تحصلت قناتنا على نسخة منه، أكد جاهزيته لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارته، معاهداً الليبيين بأنه لن يكون مشارك في عودة الانقسام السياسي.

وفي ذات السياق أعلن كل من وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات علي الطابوني، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التخطيط والتطوير المحلي المهدي السعيطي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية سهيل بو شيحة ووكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان خالد نجم، ووكيل وزارة الإسكان والتعمير للشؤون الفنية خالد العبدلي، استقالتهم من منصبهم.