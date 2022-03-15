العرفي: مجلس النواب سيختار لجنة للمشاركة في وضع قاعدة دستورية

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن تصويت مجلس الدولة الاستشاري اليوم الاثنين بتشكيل لجنة من 12 عضوا يتماشى مع التعديل الدستوري الثاني عشر.

وأضاف العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن مجلس النواب سيختار الأيام القادمة لجنة من 12 عضوا، ستمثله في الاجتماعات لوضع قاعدة دستورية.

وتابع: سيتم أيضا اختيار 6 أشخاص خارج المجلسين لينضموا إلى اللجنتين في اجتماعاتهم التي ستناقش المسار الدستوري لوضع قاعدة دستورية للانتخابات القادمة.