المنفي للزني: نؤكد على أهمية أن تحافظ الدولة الليبية على مكانتها الإفريقية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، وزير الشباب بالحكومة منتهية الولاية، فتح الله الزني، وذلك لبحث العديد من القضايا التي تهم الشباب، ومناقشة العراقيل وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وسبل توحيد الجهود للرقي بهذه الشريحة المهمة في المجتمع.

وخلال اللقاء أطلع وزير الشباب، المنفي على تفاصيل ملف تجمع دول الساحل والصحراء، في إطار جهود الدولة نحو التجمع بعد سنوات من توقفه، وذلك بعد وصول الأمين التنفيذي للتجمع والوفد المرافق له إلى مقره الدائم بالعاصمة طرابلس.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية أن تحافظ الدولة الليبية على مكانتها الإفريقية، من خلال الحرص على أن تكون ليبيا هي الدولة المستضيفة، ودولة المقر لكل المؤسسات القارية المهمة، بالنظر إلى العلاقات التاريخية التي تربط ليبيا مع دول القارة الإفريقية.