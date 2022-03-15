اللموشي خلال اجتماعه بعون والعابد: أطلقنا 18 مشروعآ استثماريآ جديدآ

خلال اجتماع موسع ضم رئيس الهيئة جمال اللموشي، بحضور وزير النفط والغاز محمد عون ووزير العمل علي العابد، إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال،

أطلقت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، اليوم الإثنين، 18 مشروعاً استثمارياً جديداً.

وتم خلال الاجتماع تسليم 60 رخصة لمزاولة نشاط عدد من المشروعات الاستثمارية.

ويأتي إعلان الهيئة عن اعتماد المشروعات الجديدة ضمن خطة أعدتها مسبقاً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لطرح فرص استثمارية بالشراكة بين القطاعيين العام والخاص ضمن اختصاصها.

وفي سياق آخر فقد أكد رئيس هيئة تشجيع الاستثمار جمال اللموشي، أمس في تصريحات صحفية أن “القطاع الخاص قائم بدوره واستطاع إثبات وجوده في السوق الليبي بنجاحه في توفير كل احتياجات المستهلك”.

وقال «اللموشي :إن “القطاع الخاص موجود وقادر على توفير كل احتياجات البلاد، والوصول بها إلى مرحلة الاستقرار”.

وتابع؛ “التاجر بحاجة إلى تقديم مزيد من الاعتمادات، ومنحه الفرصة بدفع جزء من قيمة الاعتماد مبدئيا ليتسنى له توريد أكبر كمية من احتياجات السوق على أن يسدد بقية قيمة الاعتماد بعد وصول بضاعته”.

وأردف في تصريحاته السابقة أن “الانتقال من القطاع العام إلى الخاص في كل الدول يتطلب تشجيعا وإتاحة للفرصة ومساعدة التجار للخروج من تبعات النظم القديمة والدفع بهم إلى المستوى المطلوب”.

كما أشار إلى أنه “لا صحة لما يتداول عن حاجة القطاع الخاص إلى متابعة بل الحاجة الماسة تكمن في إيجاد طرق بديلة تُخرجه من عنق الزجاجة، ولا يمكن تحميل الحكومات المتعاقبة نتائج نظم قديمة اتُّبعت في فترة ما”.