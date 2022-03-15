بدعم من صندوق الهجرة الإيطالي.. السفارة الإيطالية بليبيا تسلم 14 سيارة إسعاف للمستشفيات ومراكز الطواريء

أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، في تغريده لها نشرتها عبر حسابها بموقع ” تويتر ” أنها قد قامت بتسليم 14 سيارة إسعاف للمستشفيات المحلية ومراكز الطوارئ في ليبيا .

وذلك بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية .

وأكدت السفارة في تغريدتها، أن مبادرة جسر التضامن الممولة من صندوق الهجرة الإيطالي سلمت 14 سيارة إسعاف إلى المستشفيات المحلية ومراكز الطوارئ في بعض المدن الليبية وهي ” صرمان – ترهونة – صبراتة – الرحيبات – البريقة – نسمة – امساعد – الشويرف – سرت – العزيزية – أجدابيا – القبة – وادي عتبه “