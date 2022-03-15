نقيب الخبازين في سبها لـ”الدبيبة”: نحتاج إلى تدخل عاجل لتوفير الدقيق لـ”فزان”

طالب نقيب الخبازين في سبها، ناجي الناجح، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بالتدخل العاجل لتوفير الدقيق لأهالي فزان، من أجل معالجة أزمة الخبز في المنطقة الجنوبية.

وقال الناجح في كتاب إلى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “إننا نتحصل على الدقيق من السوق السوداء وكذلك كافة مواد التشغيل، ونعاني من انقطاع المتكرر في الكهرباء ونقص مادة الديزل، حيث تمنح المخابز في الغرب والشرق 3 آلاف لتر شهريا، بينما تمنح المخابز في الجنوب ألف لتر”.

وأشار نقيب الخبازين في سبها إلى أن هذه الكمية لا تكفي مدة أسبوع لتشغيل المخابز، ما يضطرهم للشراء من السوق السوداء بقيمة تتجاوز 5 دنانير للتر الواحد.

وطالب الناجي الدبيبة بالتدخل في مخاطبة شركة البريقة لتسويق النفط بمساواة المنطقة الجنوبية بمخابز الشرق والغرب.