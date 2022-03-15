وزارة الداخلية: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر الكوكايين

ليبيا – تمكن أعضاء فرقة التحري والقبض بقسم التحري وجمع المعلومات بمكتب تحريات تاجوراء بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط شخص يقوم ببيع وترويج المواد المخدرة، وبحوزته 5 جرام من مادة يشتبه في كونها مخدر الكوكايين.

فرقة التحري تمكنت في عملية أخرى بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية من ضبط شخص في منطقة وسط طرابلس وبحوزته كمية تقدر بـ30 جرام من مادة يشتبه في كونها مخدر الكوكايين بعد إعداد كمين له من قبل أعضاء القسم.

وأفادت الوزارة أنه وبالتحقيق مع المتهم اعترف بوجود شخص اخر يقيم داخل طرابلس يقوم بإستلام مبالغ مالية ويحوز على مادة الكوكايين حيث تم جمع المعلومات عن الشخص المطلوب وضبطه وبحوزته كمية تقدر 102 جرام من مادة يشتبه كونها مخدر كوكايين حيث بلغ مجموع الضبطيات 137 جرام.

وأكدت الوزارة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المضبوطين وإحالتهم الى جهات ذات الاختصاص.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية