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المنقوش: ليصل صدى صوتي لجميع النساء لدعم بعضنا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

أبدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، خلال حفل تكريمها ضمن 12 امرأة حول العالم بالجائزة الدولية للمرأة الشجاعة، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية سعادتها بحصولها على هذه الجائزة .

ضمن 12 سيدة فقط من حصلو عليها . وأضافت خلال فيديو بثته تعبيرا عن شكرها لفوزها بهذه الجائزة القيمة التى أسستها الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها تمثل كل السيدات الشجاعات على مستوى العالم .

وتوجهت فى حديثها الى نساء العالم بدعمهم لأن يظلو شجاعات دائما في حياتهم وقراراتهم . وان يفعلن كل ماهو صواب لدعم المرأة على مستوى العالم .قائلة: : ليصل صدى صوتي لجميع النساء لدعم بعضنا

كما توجهت بشكرها الى السيدة الأولى في أمريكا والعاملون بوزارة الخارجية الامريكية بشأن اختيارها ضمن ال 12 إمرأة حول العالم لتفوز بهذه الجائزة .

وأكدت في كلامها على ضرورة أن تثق المرآة في قراراتها وفي شخصيتها مهما كانت المخاطر من حولها ومهما حاوظها اليأس ولابد أن تمضي قدما دائما . مضيفة: الشجاعة بالنسبة لي هي أنه لاتوجد شجاعة بدون ضعف

وفي نهاية حديثتها استقطبت مقولة للعالم ألبرت أينشتاين ” أن النساء اللاتي يتبعن الحشود لن يذهبن عادة الى أبعد من ذلك ومن المرجح أن تجد النساء اللاتي يمشين بمفردهن أنفسهن في أماكن لم يصل اليها أحد من قبل “

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المنقوش نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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