في منشورها الأول..”مالية الحكومة الليبية” تطالب المؤسسات العامة بإعداد مقترح ميزانياتها

أصدرت وزارة المالية بحكومة باشاغا منشورها الأول، والذي طالبت فيه الوزارات المستحدثة والهيئات والمؤسسات العامة بإعداد مقترح مشاريع ميزانياتها،

بشرط اتّباع التوجيهات والقواعد العامة التي تتبع في تقديرات ومصروفات الميزانية للسنة المالية الجديدة.

وحثت وزارة المالية كافة الوزارات ومؤسسات الدولة على بذل مزيد الجهد في جباية الإيرادات، وتوسيع قاعدة الجباية وتوريدها خلال مواعيد استحقاقها نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

وطالبت في منشورها الأول بدعم المؤسسة الوطنية للنفط، عبر توفير الميزانيات التشغيلية التي تحتاجها لتطوير القطاع، إضافة إلى العمل على توحيد جدول المرتبات للعاملين في مختلف قطاعات الدولة للقضاء على التفاوت بين المرتبات، والإسراع بعرضه على مجلس النواب لاعتماده والتنسيق عاجلاً مع المصرف المركزي لتضمينه في الميزانية العامة ليدخل حيز التنفيذ وفقاً للقانون.

وأضاف المنشور أيضا ، أن وزارة المالية ستمد جسور التواصل مع مكتب النائب العام والأجهزة الرقابية، لضمان تحقيق رقابة فعالة على المال العام، إضافة إلى العمل على متابعة القروض الخارجية لصالح الدولة في الخارج عن طريق تفعيل إدارة المؤسسات في وزارة المالية.