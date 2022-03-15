الرعيض: مطالبة عقيلة صالح بوقف “إحالة إيرادات النفط لحساب الإيراد العام” لا تساوي شيئا

انتقد عضو مجلس النواب محمد الرعيض، توجيهات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعدم تمكين حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة من إيرادات النفط.

وقال الرعيض في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن مطالبة عقيلة صالح لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بعدم إحالة إيرادات النفط لحساب الإيراد العام لا تساوي شيئا وإن كانت صحيحة، على حد قوله.

وأضاف النائب المقرب من الدبيبة أنه “لا يحق لمجلس النواب مراسلة رئيس الوطنية للنفط لأنها تتبع حكومة الوحدة وليس النواب”.

ورئيس عقيلة صالح كتابا إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يطالبه فيه بالاحتفاظ بإيرادات النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة لدى مصرف ليبيا الخارجي وعدم إحالة إيرادات النفط إلى حساب الإيرادات العامة مؤقتا إلى حين اعتماد قانون الميزانية العامة أو صدور قرار بالصرف من مجلس النواب وذلك لاعتباره حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.