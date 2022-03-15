نورلاند: ليس لدينا معلومات محددة بشأن نقل مرتزقة من ليبيا إلى أوكرانيا

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند إنه لا توجد لدى بلاده «معلومات محددة» بشأن نقل مرتزقة من ليبيا إلى أوكرانيا أو روسيا.

وأضاف نورلاند: «لقد أطلعنا على تقارير صحفية في هذا الشأن»، وذلك في مقابلة مع قناة «الحدث» أمس الإثنين، على هامش زيارته القاهرة.

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وعن المخاوف بشأن تسلل إرهابيين إلى أوروبا، حال نقل مرتزقة إلى أوكرانيا، رد بأن جلب مجموعات من المرتزقة «يظهر مدى الحاجة واليأس لإحضارهم» في إشارة إلى الموقف الروسي، مشيرا إلى أن الأمر قد يسمح بتسلل المتطرفين إلى أوروبا.

وتلقى السفير الأميركي سؤالا أنه بشأن الوجود التركي في ليبيا وجاء كالتالي: «برغم الإجماع الدولي على خروج القوات الأجنبية إلا أن تركيا موجودة في أكثر من قاعدة عسكرية وأيضا تتمدد داخل ليبيا.. ما هو موقف الولايات المتحدة من التواجد الأجنبي داخل ليبيا؟»

ورد نورلاند بأن واشنطن تطرقت لهذا الملف في الاجتماعات الدولية حول ليبيا، وتدعم انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، «وهذا ما تعكسه إرادة الليبيين أنفسهم».