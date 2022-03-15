الإيقاع بتشكيل عصابي يمتهن سرقة مكونات الشبكة الكهربائية

ليبيا – نظم أعضاء التحري بإدارة حماية الطاقة الكهربائية زليتن جولة تفتيشية على محال بيع الخردة في داخل المدينة وبالتحديد في منطقة أبو خصاب.

بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد أكد أن الحملة أسفرت عن ضبط كمية من قطع نحاس تابعة للشركة العامة للكهرباء وضبط 3 عمال من الجنسية الإفريقية.

وأضاف البيان إنه اعترف هؤلاء خلال التحقيق معهم بأنهم يقومون بشراء وبيع قطع النحاس المسروقة من الشركة العامة للكهرباء فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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