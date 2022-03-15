الجراري: توقعات بارتفاع حجم التبادل التجاري مع مصر لمليار دولار في 2022

ذكر إبراهيم الجراري رئيس الغرفة التجارية المصرية الليبية المشتركة، في تصريحات صحفية أمس الإثنين، أنه متوقع أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين ليبيا ومصر خلال عام 2022 أكثر من مليار دولار،

وجاءت توقعاته، مدفوعًا بتخفيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بعد أن وصل إلى 500 مليون دولار في العام الماضي.

وأضاف الجراري في تصريحاته أن قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية بمنع تصدير بعض المنتجات الغذائية وزيت الطهي، سيؤثر بشكل مباشر على السوق الليبية وسيرفع الأسعار.

كما كشف عن وجود 20 ألف كرتون زيت طهي مستوردة لصالح القطاع الخاص في ليبيا، عالقة في مصر بسبب تنفيذ قرار منع التصدير،

يوجد منها 10 آلاف كرتون موجودة في الشاحنات على الحدود البرية في منفذ السلوم و10 آلاف ما زالت تحت الشحن،

وطالب السلطات الليبية ووزارة الاقتصاد والتجارة بالتواصل مع السلطات المصرية لاستثناء ليبيا من القرار.