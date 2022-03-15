بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الاجواء متقلبة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا بينما يبقى الطقس معتدل على باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة قد تتجاوز (50) كم /س خاصةً على المناطق الساحلية مما تسبب في إثارة تتتتت الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 25) مْ, وتسجل ارتفاع يوم الخميس علي اغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر علي بعض المناطق مع احتمالية ظهور ضباب صباح يوم الغد علي بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14 – 20) مْ، ولا تتجاوز (11) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22 – 27) مْ, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19 – 21) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:14)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:16).