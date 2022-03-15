شمام: القذافي هو من بدأ ترسيخ حكم العائلة بدلاً من الدولة

زعم محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، أن الراحل معمر القذافي، هو من بدأ ترسيخ حكم العائلة بدلاً من الدولة، على حد قوله.

وقال شمام، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أخطر الأمور أن يتحول أمراء الحرب والمال الفاسد إلى عائلات حاكمة تحول البلاد إلى إقطاعيات وتتقاسم الثروة والسلطة وترتهن كل منها إلى سند أجنبي”.

وأضاف “لبنان مثال صارخ لهذا التحول. ملامح ترسيخ العائلة بدلا عن الدولة بدأه القذافي وبدأت تجلياته بعد فبراير في ظهور منظومات حكم قبلية وعائلية تستحوذ على الثروة والسلاح مثل عائلات حفتر وادبيبة وبعض الطحالب التي تنمو حولها”، بحسب تعبيره

وتابع عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته “هذه المنظومات هي الأشد عداوة للدولة المدنية والتداول السلمي للسلطة”.