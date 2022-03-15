أجواء متقلبة في غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الأجواء متقلبة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا بينما يبقى الطقس معتدل على باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة “حالة السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة قد تتجاوز (50) كم /س خاصةً على المناطق الساحلية. مما تسبب في إثارة تتتتت الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20 – 25) مْ. وتسجل ارتفاع يوم الخميس على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده” حالة السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على بعض المناطق. مع احتمالية ظهور ضباب صباح يوم الغد على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شرقية جنوبية شرقية معتدلة. إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14 – 20) مْ. ولا تتجاوز (11) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة “حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22 – 27) مْ, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو “حالة السماء السماء صافية. والرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19 – 21) مْ.