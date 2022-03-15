الارصاد: استمرار التقلبات الجوية والرياح النشطة… وارتفاع ملحوظ للحرارة في هذا الموعد!

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 15/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإنتقلبات جوية علي مناطق غرب ليبيا مصحوبة برياح نشطة قد تتجاوز سرعتها على بعض المناطق ( 50 ) كم /س مثيرة للأتربة والغبار نتيجة تأثير منخفض جوي صحراوي وسط الجزائر.

وتتراوح درجات الحررارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق غرب ليبيا ما بين (20 – 27) مْ، وتسجل درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ يوم الخميس بينما يكون الطقس معتدل على مناطق شرق ليبيا حيت تتراوح درجات الحرارة (14 – 21) مْ، ولا تتجاوز (11)مْ على مرتفعات الجبل الاخضر. والله اعلم.