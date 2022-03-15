“لنقي”: الدبيبة تحول إلى عميد بلدية

وصفت عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، افتتاح رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لمعرض ليبيا للغذاء بطرابلس، بأنه أمر يليق بعميد بلدية وليس برئيس حكومة.

قالت «لنقي» في منشور عبر حسابها على فيسبوك، معلقة على صور لـ “الدبيبة” وهو في يفتتح معرض ليبيا للغذاء: “‏عندما يتحول رئيس حكومة وحدة وطنية في مرحلة سياسية حرجة الى عميد بلدية”

وكان عبد الحميد الدبيبة ، قد افتتح الأحد الماضي، معرض ليبيا للغذاء الذي تقام فعالياته بمعرض طرابلس الدولي، بحضور وزيري الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، ورئيس وأعضاء هيئة المعارض، وعدد من رجال الأعمال.