مؤسسة النفط تبحث مع شركة سرت استغلال الغاز منخفض الضغط

اجتمعت إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط، والإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بمقر الشركة بمرسى البريقة

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال اللقاء بحث تفعيل قسم الصحة المهنية ووضع خطة عمل واضحة لمعالجة المياه المصاحبة واستغلال الغاز منخفض الضغط

وجرى خلال القاء استعراض جميع سياسات ونظم الصحة والسلامة والبيئة التي تعمل بها شركة سرت كما تم عرض نشاط الشركة خلال العام الماضي متضمناً إحصائيات الحوادث ومؤشرات الأداء، ومدى جاهزية منظومات الإطفاء الثابتة والمنقولة بجميع مواقع وحقول الشركة.

ما تم استعراض مشاريع الصحة والسلامة والإصحاح البيئي، وعلى وجه الخصوص الوضعية الحالية لمشروعي منظومات الإطفاء فى كل من المجمع البتروكميائي والميناء الشرقي ووضع أسس لطرق تفعيل وتطوير آليات المتابعة والتنسيق المشترك بين الجانبين، للرفع من مستوى الأداء والتحسين المستمر من خلال الالتزام بتطبيق قواعد السلامة العامة وسلامة العمليات التشغيلية.