أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غربا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق الغرب بأجواء متقلبة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الثلاثاء، بقاء الطقس معتدلا على باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، نشطة السرعة، قد تتجاوز 50 كيلومترا في الساعة، خصوصا على المناطق الساحلية مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق، مع احتمالية ظهور ضباب صباح الغد على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 14 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، نشطة السرعة على بعض المناطق، تتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية.