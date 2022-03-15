الكيلاني تبحث سرعة صرف منحة الزوجة والأبناء

العنوان – طرابلس

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، مع مدير مشروع منحة الزوجة والأبناء سرعة صرف المنحة.

واستعرضت الكيلاني خلال الاجتماع أمس الإثنين بحضور خبير تقنية المعلومات و بعض التقنيين بالوزارة استكمال الاحتياجات العاجلة لصرف منحة الزوجة

وناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية تجهيز القوائم التي قام المواطنون بإدخالها عبر المنصة وإحالتها للمصارف.

وكان رئيس الحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، أعلن الإثنين، أنه سيتم صرف 9 أشهر من منحة الأبناء دفعة واحدة قبل شهر رمضان المبارك.

وفي تسجيل بثته منصة حكومتنا قال الدبيبة: “أحببت أن أسعد أهالينا بهدية قبل شهر رمضان وأريد الشعب الليبي شرقا وغربا أن يفرحوا بالشهر الكريم”.

ولفت الدبيبة في كلمته إلى أن شهر رمضان سيكون بدون حروب عكس ما حدث في شهر رمضان خلال السنوات الماضية.

ودعا الليبيين للتفرغ للعبادة، مطالبا التجار بعدم استغلال المواطنين في الأوقات التي تشهد غلاء في الأسعار.