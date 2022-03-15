الحاجي: انتظروا الفقر والموت والهجرة لو نجح مشروع عسكرة ليبيا

هدد جمال الحاجي، المحلل السياسي الحامل للجنسية الدنماركية، الليبيين أنهم سوف ينتظرون الفقر والموت والهجرة لو نجح ما أسماه بـ«مشروع عسكرة ليبيا»، بحسب تعبيره.

وقال الحاجي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الصورة تكفي لمن عنده «ربع عقل»، يا عبيد الدينار والمناصب القذرة”، وفقا لوصفه.

وأضاف “مصيبة عندما لا يعلم من يدعي المعرفة أن الدول الراعية للملف الليبي، تحت شعار دعم الديمقراطية، هم من خطط وأشرف ودعم العسكرة والانقلابات على شعوب المنطقة وعسكرتها، بأموال «المكلومين» من شعوب الخليج”، على حد زعمه.

وتابع “إذا تنتظر أنه بعد كل مؤامراتهم في عسكرة المنطقة بالكامل كما ترى بالصورة يسمحون بدولة مدنية حرة فوالله عين الحماقة والسفاهة وخيانة الأمانة. تصور أن فرنسا من أجل استمرار عميلهم تم تعديل الدستور التشادي ليسمح لوكيلهم بالترشح للمرة الخامسة”، بحسب ادعائه.

واستطرد “لو تتصور أن الوضع سيتحسن فأنت تحلم.. القادم أسود، لو نجح مشروع عسكرة ليبيا انتظر الفقر والموت أو الهجرة والأخيرة هي خيارهم الأفضل في ليبيا لأسباب ليس محلها هذا المنشور”، وفقا لحديثه.