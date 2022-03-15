الشهيبي: الحق بحياة كريمة أصبح ورقة سياسية لاستمالة الشعب

أكد رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي، أن “الحق بحياة كريمة للمواطن أصبح ورقة سياسية لاستمالة الشعب”.

وقال الشهيبي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ “حكومة ترغب في صرف تسع شهور منحة الأولاد، وحكومة تقول إنها سوف تصرف الـ 50 ألف متاع العيلة”.

وتابع؛ أن “الحق بحياة كريمة للمواطن أصبح ورقة سياسية لاستمالة الشعب”؛ مردفًا أنه من “المحزن أننا ننساق وراء هذا وكأننا نردد «إللي يعطينا أكثر نحن معاه»”.

وختم موضحًا؛ “أخيرا الحقوق تنتزع ولا تمنح وطالما نحن راضون فهم مستمرون”.