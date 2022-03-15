وزارة الصحة: 33 حالة مصابة بكورونا تخضع للعناية الفائقة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن 33 حالة مصابة بكورونا تخضع للعناية الفائقة.

وأكدت وزارة الصحة في التقريــر اليومي لمراكـز العـزل أن إجمالــي الحالات داخل مراكز العزل بلغ 75حالة فيما بلغ إجمالي الحالات الموجودة بالأقسام 42 حالة وبلغ إجمالـــي الوفيّــات 04حالات.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن حالات الدخــول لمراكز العـزل خلال 24 ساعة بلغ 08 حالات فيما بلغ عدد حالات الخروج من مراكز العزل خلال 24 ساعة 06حالة.

وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي المطعمين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 2,186,971 شخص.

وأكدت وزارة الصحة في نشرتها اليومية أن إجمالي عدد المطعمين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا بلغ1,111,117 شخص فيما تلقى84,193 شخص الجرعة التعزيزية.