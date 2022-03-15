غلق 3 محال تجارية ومقهى في أبوقرين

أغلق جهاز الحرس البلدي أبو قرين، الثلاثاء، ثلاثة محال تجارية ومقهى؛ نتيجة لمخالفات متعددة، كما جرت مصادرة كميات من السلع منتهية الصلاحية.

وجاء ذلك خلال جولة تفتيشية لدوريات تابعة لجهاز الحرس البلدي على المحال التجارية والمقاهي وصالونات الحلاقة بمنطقة أبوقرين غرب سرت، على ما أفادت مصادر بالجهاز «بوابة الوسط».

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وقالت المصادر إن دوريات التفتيش بجهاز الحرس البلدي أبوقرين ضبطت كميات كبيرة من المعلبات والعصائر والسلع منتهية الصلاحية خلال جولة تفتيشية على عدد من المحال التجارية والمقاهي بالمنطقة.

وحسب المصادر، فقد جرى غلق ثلاثة محال تجارية بالشمع الأحمر وإحالة إجراءاتها إلى الجهات القانونية، كما ضُبط مقهى دون ترخيص أو إذن مزاولة أو شهادة صحية ليتقرر قفله.

حملة تفتيشية على المحال التجارية في أبوقرين، 15 مارس 2022. (بوابة الوسط)

حملة تفتيشية على المحال التجارية في أبوقرين، 15 مارس 2022. (بوابة الوسط)

حملة تفتيشية على المحال التجارية في أبوقرين، 15 مارس 2022. (بوابة الوسط)