برئاسة اللافي..لجنة تنفيذ الانتخابات تتابع استعدادات الحكومة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي

العنوان – طرابلس

تابعت اللجنة الوزارية المشكلة لدعم تنفيذ الانتخابات برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي استعدادات الحكومة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم.

وتناول الاجتماع أمس الإثنين متابعة الاستعدادات التقنية لإجراء التجربة الإلكترونية للتصويت الإلكتروني وجهوزية قطاعي المعلومات والاتصالات للعملية.

تم الاطلاع على إجراءات وزارة الداخلية في استئناف العمل على الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات، بعد تعطلها عن موعدها السابق.

واتفق الحاضرون في الاجتماع، على تحديد موعد لإجراء محاكاة متكامل لليوم الانتخابي بنظامي التصويت الاعتيادي والإلكتروني.

وجرى اقتراح حملة إعلامية واسعة لضمان المشاركة الكافية في التجربة على المستوى الوطني.

إضافة إلى التواصل مع اللجنة المركزية للانتخابات البلدية للاستفادة من تجربتها فيما يتعلق بالجوانب الفنية الانتخابية.