الأرصاد: أجواء متقلبة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار

كشف المركز الوطني للأرصاد عن ملامح الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بداية من الثلاثاء.

وفي الملخص العام، أوضح المركز أن الأجواء ستكون متقلبة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا، بينما يبقى الطقس معتدل على بقية المناطق.

رأس جدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة قد تتجاوز (50) كم /س خاصةً على المناطق الساحلية مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 25) مْ, وتسجل ارتفاعًا يوم الخميس على غالبية المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق، مع احتمالية ظهور ضباب صباح يوم الغد على بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق ما بين (14 – 20) مْ، ولا تتجاوز (11) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر, وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22 – 27) مْ, وتسجل ارتفاعًا طفيفً يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19 – 21) مْ.

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