وكيل تعليم الدبيبة: علينا تسهيل انخراط الطلبة العائدين من أوكرانيا في مدارسنا

طالبت وكيل وزارة التعليم بحكومة المنتهية مسعودة الأسود، مراقبي التربية والتعليم بتسهيل انخراط التلاميذ والطلاب العائدين من أوكرانيا في المدارس العامة والخاصة.

وجاء في نص البيان الموجه لمراقبي التربية والتعليم، أنه “نظرًا لحرصنا على مستقبل التلاميذ والطلاب العائدين من أوكرانيا فإننا نطلب منكم تسهيل انخراطهم في المدارس العامة والخاصة بالتنسيق مع مكاتب الإمتحانات حسب رغبتهم وبما يتناسب وظروف سكنهم وإقامتهم.

وختم البيان موضحًا أن ذلك الأمر يأتي ضمانا لحصول هؤلاء الطلاب على حق التعليم وتخفيفا للمعاناة التي مروا بها خلال تلك التجربة وذلك إلى حين وصول ملفاتهم.