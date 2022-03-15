السوق الرسمية: ارتفاع اليورو أمام الدينار

ارتفع سعر العملة الأوروبية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وزاد متوسط سعر اليورو قرشين إلى 5.11 دينار مقابل 5.09 دينار أمس، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي.

في حين ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.66 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.07 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على سعر الريال السعودي الذي سجل 1.24 دينار، بينما تراجع سعر الدرهم إلى 1.26 دينار من 1.27 دينار، وصعد الدينار التونسي قرشا إلى 1.57 دينار مقابل 1.56 دينار أمس.

واستقر سعر الليرة التركية عند 0.31 دينار، واليوان الصيني عند مستوى 0.73 دينار.