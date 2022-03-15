عبدالناصر العقيلي..استقالة جديدة في حكومة الوحدة الوطنية

العنوان – طرابلس

أعلن وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون التأهيل في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الناصر العقيلي استقالته من عمله.

وأكد العقيلي في بيان الاستقالة أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وخوفا من الانقسام السياسي وحرصا منا على المصلحة العامة.

وكان وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات بحكومة الوحدة، علي الطابوني، أعلن الأيام القليلة الماضي استقالته من مهامه بحكومة الوحدة المنتهية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال الطابوني، في تسجيل مصور، إنه تقدم بطلب إعفاء إلى الدبيبة من المهام الموكلة إليه بصفته وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة.

وأتت هذه الاستقالة في ظل تزايد الاستقالات والتعهدات التي قدمها وزراء ووكلاء وزارة في حكومة الدبيبة.

وأعلن عدد من الوزراء، الفترة الماضية، استعدادهم لتسليم مهامهم إلى الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، مؤكدين احترامهم لاختيار مجلس النواب للحكومة الجديدة وقرار منح الثقة لها.