استقرار أسعار العملات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية. خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022.

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات الإثنين.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 4.98.7دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.37 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.52 دينار.

أسعار العملات العربية اليوم في ليبيا:

من العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.65.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.32.

أما سعر الدينار الأردني فسجلت نحو 6.85.

السعر الرسمي للدولار اليوم:

سجل متوسط سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.67 دينار.

وسجل سعر صرف اليورو 5.09 دينار والجنيه الاسترليني 6.077 دينار.

أسعار الذهب والفضة اليوم بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 226.5 دينار.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 263.6 دينار.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو301.3 دينار.

وسجل كسر الفضة 2.7 دينار .