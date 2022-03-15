عون: على مؤسسة النفط تشجيع الاستثمار الخاص في الصناعات النفطية

أكد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة المؤقتة، محمد عون، أن مؤسسة النفط يجب أن تُساهم في تشجيع الاستثمار في قطاع التكرير والصناعات الأخرى التي تعتمد على الصناعات النفطية.

وقال عون في تصريحات صحفية: “سنصل يومًا لإنجاز المشاريع والاستثمار الداخلي وتكثيفه من أجل مصلحة الدولة الليبية وللتخفيف على القطاع العام”.

وأضاف “منذ أن استلمت الوزارة كنت أحد المشجعين في الاستثمار الخاص والنشاط الخاص وتقدمنا بالعديد من المذكرات لمجلس الوزراء بهذا الخصوص”.

وتابع “تمت دعوتي لحضور اجتماع تسليم الرخص الاستثمارية من قبل وزير الاقتصاد محمد الحويج ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة جمال اللموشي”.

واستطرد “يجب أن يستمر تشجيع الاستثمار الداخلي والنشاط الخاص، لكن هناك بعض المصاعب التي تقف عائقا من الحين للآخر”.