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مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (193) إصابة “كورونا” و(4) وفيات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء تسجيل عدد (193) إصابة بفيروس كورونا، ونسبة الحالات الموجبة ( 11.6 %).

وأشار المركز إلى أنه تم استلام عدد (1,657) عينة، بينها عدد ( 1,464) عينة سالبة، بإجمالي عدد (119) حالات حرجة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات التي تماثلت للشفاء عددها (636) حالة، أما حالات الوفاة فقد بلغت (04) حالة.

وأكد المركز ان إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 500,497 حالة، والحالات النشطة 9,552 حالة، والمتعافين 484,591 حالة، والوفيات 6,354 حالة.


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صحيفة العنوان الليبية

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